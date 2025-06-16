Дуа Липа сделала откровенное признание. Певица нашла настоящее счастье в лице актера Каллума Тернера.

Cлухи о романе 29-летней артистки и 35-летнего исполнителя роли Анатоля Курагина в сериале «Война и мир» появились еще в январе 2024 года. Тогда парочку заметили на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры картины «Властелины воздуха».

Только через полгода влюбленные подтвердили отношения, а в конце 2024-го появились разговоры об их помолвке, которые знаменитости поначалу не спешили подтверждать. Лишь теперь Дуа призналась: она действительно готовится выйти замуж.

«Да, мы помолвлены. Это очень волнительно. Я просто в восторге от кольца. Оно идеально мне подходит. Приятно осознавать, что человек, с которым ты собираешься провести остаток своей жизни, очень хорошо тебя знает», – сказала Липа.

В 2017 году Липа, косовская албанка по происхождению, за 6,75 миллионов ф. ст. купила в столице Великобританиидом с участком. Район был престижным - в соседях певцы Сэм Смит и Бой Джордж, комик Роуэн Аткинсон, телеведущие и спортсмены. Некоторые из них стеной встали на пути планов Дуа по реновации своей собственности.