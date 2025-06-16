Терапевт назвала лучший напиток для жары

В жару лучше отказаться от некоторых напитков, предупредила врач Ирина Волгина. О том, что лучше всего пить летом.

По ее словам, в жару усиливается нагрузка на сосуды, а потому в такие дни важно соблюдать правильный образ жизни — отказаться от вредных привычек, особенно алкоголя. «Отказ от кофеинсодержащих напитков также сможет уменьшить удар по сердечно-сосудистой системе. Сладкие и кофеинсодержащие напитки требуют увеличения потребляемой жидкости, поэтому лучше их исключить», — рассказала Волгина.

Лучшим напитком для лета терапевт назвала чистую воду без газа. По ее словам, в жаркую погоду стоит всегда иметь этот напиток под рукой. Волгина также обратила внимание на то, что в жару важно правильно питаться, чтобы избежать стресса для организма.