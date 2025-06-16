Туристам стоит опасаться поездок в Дубай, Египет, Тунис и Катар: выпущено предупреждение

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило предупреждение для лиц, путешествующих в шесть стран - оно обновило все страницы безопасности путешествий в Иорданию, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Тунис и Катар в связи с проблемами безопасности.

Например, в предупреждении про Иорданию, говорится так: «В связи с недавними событиями в Израиле, Ливане, на Западном берегу и в секторе Газа ситуация в сфере безопасности может внезапно измениться. В Иордании прозвучали официальные сирены, предупреждающие людей оставаться в помещениях из-за риска падающих обломков в ожидании дальнейших обменов ударами между Израилем и Ираном».

В предупреждении также говорится, что Иордания объявила о закрытии своего воздушного пространства, а также о закрытии международного аэропорта имени королевы Алии.

«Это приведет к отмене рейсов и изменению маршрутов», - предупредили туристов.