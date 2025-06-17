Обычно молодежь мечтает попасть на экраны, но Федора Дунаевского актерство не прельщало. После триумфа в картине Карена Шахназарова парень спокойно уехал за границу, где мог работать как посудомойщиком, так и заниматься бизнесом.

Разнообразием отличалась и личная жизнь актера: окружающие путались, сколько у Федора Дунаевского было официальных жен, а сколько сожительниц, и кто они — матери пятерых детей звезды «Курьера».

Был ли Федор похож на своего экранного персонажа? Почему артист жил в Израиле, Италии и Германии и презирал советскую власть? На днях Дунаевскому исполнилось 56, и мы отвечаем на все волнующие его поклонников вопросы.

Родители будущего актера познакомились на мехмате: мама потом работала программистом, а папа в итоге стал экологом и известным ученым. Связь с наукой не мешала двум интеллигентам собачиться на протяжении всей совместной жизни на глазах старшей дочери и сына.

Федору было 14, когда семья распалась. Позднее эколог женился на француженке и поселился в Париже, пока не обосновался в Финляндии. Пожалуй, командировки отца и развод родителей оказались единственным, что объединяло Дунаевского с главным героем «Курьера». Вот только экранный Иван тяжело переживал расставание близких, а актер и его сестра вздохнули с облегчением, сознавая, что супруги несчастливы.

Развод наложил отпечаток на финансовое благосостояние семьи, так что Федору пришлось искать работу. Он устроился дворником по трудовой книжке 16-летнего соседа, ведь самого его в 14 оформить официально не могли. За уборку снега в детсаду юноша получал 75 рублей — большие по тем временам деньги. Позднее парня взяли санитаром в больницу, что весьма пригодилось в дальнейшей жизни: после школы Федор пошел в медучилище.

Еще один необычный факт из ранней биографии актера — наличие справки из психбольницы. В советские времена левшей переучивали, чего Федя не желал, так что пошел в поликлинику, лег перед комиссией на пол и стал перебирать ногами. «Тогда психиатр написал какую-то специальную бумагу, что этого парня лучше не трогать вообще», — вспоминал артист в программе Первого канала «Наши люди».

Юный Дунаевский слыл бунтарем: обостренное чувство справедливости и тяга к борьбе с существующим режимом мешали ему поладить с учителями. Очередной спор с педагогом по истории о личности Сталина вынудил юношу перейти из элитной школы в вечернюю. Впрочем, единственное, что импонировало парню в предыдущем заведении, так это театральная студия, которую он посещал с Анастасией Немоляевой. А так, дальнейшее поступление в медучилище оказалось логичным выходом для проклинавшего систему Федора.

Он работал санитаром в прозекторской, прямо в морге писал дневники и выпивал с патологоанатомом. «Клиническая больница № 55, расположенная забор к забору со знаменитой психиатрической имени Кащенко, 1985-й. Два года там оттрубил и поработал бы еще, если б не кино», — отмечал Дунаевский.

В картину Карена Шахназарова он попал случайно: Анастасия Немоляева отнесла фотографии нескольких одноклассников режиссеру, который отчаялся найти главного героя.

Именно снимок Федора привлек внимание Шахназарова. Если Дунаевский и был польщен, то никак этого не показал — явился на пробы прямо в медицинском халате, демонстрируя полное отсутствие интереса к актерской профессии. Вероятно, это безразличие и понравилось Карену Георгиевичу.

«В общем, в кино попал по блату — посредством Насти, чей отец работал оператором на картине. Потом писали, что я обскакал энное количество артистов и даже будущих звезд бездушного кино 90-х», — отмечал Федор. Фильм «Курьер» стал символом перестройки, но внезапная популярность скорее осложнила, чем улучшила жизнь Дунаевского. Ролей предлагали много, однако все они в той или иной мере копировали Ивана Мирошникова. Это казалось парню скучным, к проектам он относился избирательно: сыграл в картинах «Перед большой дорогой на войну», «Дорогая Елена Сергеевна», «Трое отважных».

Хороший доход приносили творческие вечера — с гитарой Федор объездил весь Русский Север. Мало кто знал, что на мероприятия и съемки парень мотался из ГДР: родители одноклассника Карла прислали ему приглашение в Берлин. «Народ интересовали в основном две темы: как я попал в кино и вдул ли Немоляевой, — характеризовал артист встречи с поклонниками. — Серьезно говорю, это волновало все слои населения, потому и программы для выступления на авианосцах и на зонах были совершенно идентичными. Тоже скучно».

Актерская профессия по-прежнему не восхищала Дунаевского: он не понимал, в чем романтика ожидания хорошей роли в течение года, чтобы потом оказаться на площадке на три дня; позволял себе критиковать за кадром Эльдара Рязанова, называя его режиссером, легитимизирующим власть, и ругая за чересчур роскошный автомобиль… «В «Небесах обетованных» от меня осталось только упоминание в титрах. Потому что я, «изменник Родины», уже намылился уехать в Израиль, куда за пару лет до этого отчалила моя сестра с мужем-математиком. Рязанов похлопал меня по плечу и сказал без обиняков: «Ты прости, Федя, но судьба картины мне дороже». И роль мою пустили под нож», — рассказывал артист.

У него было много причин для репатриации. Маме Федора поставили инвалидность, так что требовалось зарабатывать здесь и сейчас, а не ждать ролей и гонораров на месте. К тому же Дунаевский полагал, что в Израиле и свобод, и перспектив больше. Однако первое время пришлось жить в бомбоубежище и трудиться посудомойщиком. Еще в России волновавшийся за дальнейшую судьбу актера Эльдар Рязанов познакомил Дунаевского с Зиновием Гердтом и Михаилом Козаковым, которые могли бы взять молодого коллегу под крыло. Однако Зиновий Ефимович не узнал в парне, окликнувшем его после спектакля, знакомого с дачи Рязанова. А вот Козаков помог, выделив Федору небольшую роль в пьесе Камерного театра Тель-Авива.

Позднее Дунаевский начал работать на местном радио и снялся в сериале «Молодежь Тель-Авива», после которого актера стали узнавать на улице. Но тут его снова позвала дорога — сперва в Берлин, потом обратно в Москву. В столице Федор столкнулся с Сергеем Соловьевым и в ходе беседы обмолвился, что режиссура всегда привлекала его больше артистической профессии. И тогда Соловьев предложил звезде «Курьера» пойти к нему во ВГИК.

«К сожалению, у Соловьева я не доучился, — сетовал Дунаевский. — Все навалилось: семья, обязательства, в общем, грустная необходимость по добыванию мамонта. То, что некоторые коротко именуют жизнью».

О какой же семье шла речь? В Израиле Федор два с половиной года жил с эмигранткой из Украины Настей. Первую официальную жену актер увез в Германию, но ей там совершенно не понравилось, и брак распался через полтора года. Причину кратковременности союза Дунаевский видел в... неграмотности советской молодежи в вопросах контрацепции.

«Я-то благодаря Карлу бывал в Берлине, где девочки по взаимной симпатии за два джина-тоника напряжение тебе снимали, даже некоторые чувства случались... Но по большому счету мы, советские дети, в конце 80-х женились, чтобы решать свои «проблемы» легитимным образом. Ясно, что такие браки заканчивались довольно быстро. Много лет назад выяснилось, что все эти годы в Москве жил самый старший мой ребенок, о котором я не подозревал. Сейчас он уже взрослый дядя, даже дочка есть, то есть моя внучка. Окончил Институт культуры, трудится фотографом. Ситуация была неожиданной для нас обоих. Но парень вырос хороший, внучка моя вообще прелесть. Общаемся теперь», — откровенничал артист.

В 1996-м актер переехал в Италию, где организовал бизнес по грузоперевозкам, с женой Наташей, ее сыном от прошлых отношений Андреем и общей дочкой Сашей. В Римини супруга быстро заскучала по маме и вернулась в Москву с детьми. Брошенный Дунаевский случайно встретил в аэропорту модель из Беларуси Инессу. Женщина была замужем за итальянцем, но в итоге ушла от него к Федору.

«Брак с Инессой закончился сам собой за несколько лет до моего отъезда в Москву, останавливал только ребенок. Арсюша со мной поехать сюда не мог — он вырос в Италии. А я должен был ухаживать за разболевшейся мамой. Мы решили, что пора расходиться, и разошлись. В общем, была у меня жена из России, потом с Украины, затем связал судьбу с красавицей из Белоруссии. А детей пятеро плюс внучка, или все-таки шестеро — это ж смотря как считать!.. Форточку открывать опасаюсь: вдруг численность наследников снова увеличится?» — иронизировал актер.

Со следующей избранницей, москвичкой Ириной, Федора познакомила старая подруга Наташа. Роман вылился в брак и рождение детей Степы и Нины. Но хотя Дунаевский думал, что этот союз продлится до конца его дней, в 2022-м жена неожиданно подала на развод и ограничила актера в общении с наследниками. Федор обвинил Ирину в измене, а потом и в мошенничестве: супруги собирались переехать в Германию, и перед этим Дунаевский переписал квартиру, купленную им до брака, на жену. Теперь же женщина добилась выселения бывшего мужа из столичных апартаментов, так что ему пришлось поселиться у отца. «Отсутствие возможности видеться с дочерью — самый тяжелый удар для меня. Отношения с дочерью мне дороже любой квартиры», — подчеркивал Дунаевский.