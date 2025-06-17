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Таинственный вояж Киркорова породил теории заговора 0 638

Lifenews
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Бедросыч, возвращайся жив-здоров.

Бедросыч, возвращайся жив-здоров.

58-летний артист может страдать серьезным недугом.

Филипп Киркоров почти не выходит на связь. По официальной версии, он улетел за рубеж, однако поклонников терзают сомнения.

Недавно Филипп Киркоров объявил о своем отъезде за рубеж. После нескольких недель в больнице поп-король сообщил, что отправляется в путешествие со своим директором Максимом Ситником. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» вышел на связь из аэропорта «Домодедово». Киркоров отметил, что отправляется «вслед за приключениями», однако не раскрыл, куда именно летит.

Ролик, надо сказать, показался поклонникам Филиппа Киркорова странным. Во-первых, публика обратила внимание на нечеткую речь вокалиста, во-вторых, на его внезапно появившиеся щеки. Еще неделю назад на Премии МУЗ ТВ Филипп Киркоров шокировал всех экстремальной худобой. Уменьшившийся в весе поп-король едва не потерял брюки на красной дорожке: они явно стали ему велики. Также верные фанаты не увидели на шее Филиппа Бедросовича татушки, которые он сделал минувшей весной: справа паук, а слева голубь.

Опубликованное видео стало причиной появления разного рода слухов. Например, публика не верит в выздоровление поп-короля. Сплетники из Сети полагают, что одутловатое лицо Киркорова – это последствия гормональной терапии. Дескать, Филипп Бедросович рванул за границу лечиться, а не отдыхать.

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Также есть мнение, что ролик из аэропорта был снят не накануне, а, возможно, год назад, еще до похудения артиста. Якобы команда исполнителя хита «Снег», в частности его директор Максим Ситник, опубликовала в интернете архивную запись, чтобы скрыть реальное состояние вокалиста. Сторонники этой теории указывают на отсутствие татуировки на шее Киркорова.

«Видео старое, где Филипп еще здоров и щекаст. Сегодня он как мумия», «Здесь на этом видео щеки больше, возможно старое», «Речь невнятная», «Так понятно, что видео старое. Тут он не худой, как сейчас», — рассуждают пользователи Сети.

Напомним, Филипп Киркоров оказался на больничной койке после несчастного случая на концерте. Артист получил ожог, когда его костюм загорелся от фейерверка. Спустя время у поп-короля начались осложнения из-за диабета.

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#филипп киркоров
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