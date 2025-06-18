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Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане 0 546

Lifenews
Дата публикации: 18.06.2025
BB.LV
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно.

Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно.

Вместе они спели трек «Это лайф».

Главные звезды российского шоу-бизнеса выступили на частном празднике в Узбекистане. Торжество с невероятным размахом, шутками от Урганта и перьями на платье Собчак вызвало волну обсуждений в Сети.

В Ташкенте прошла одна из самых громких свадеб этого лета. И дело не только в масштабе и роскоши мероприятия, а в списке приглашенных — на празднике появились Иван Ургант, Ксения Собчак, Филипп Киркоров и другие звезды российского шоу-бизнеса. Ведущими вечера стали Собчак и Ургант, а музыкальную программу украсили выступления Zivert, Инстасамки, Navai и самого поп-короля.

Нужно отметить, что легендарное трио в лице Ксении, Филиппа и Ивана мечтают заполучить на свои мероприятия очень многие. Напомним, в 2021 году Елена Блиновская приглашала на свой день рождения этих звезд — Собчак и Ургант вели 40-летие блогерши, а Киркоров пел.

На свадьбе, которая состоялась в Ташкенте на днях, Zivert исполнила свои главные хиты, и к ней неожиданно присоединился Филипп. Вместе они спели трек «Это лайф». После выступления артист заметил в толпе Собчак и Урганта, подошедших к нему с шутками. Иван со смехом сказал: «Узнаешь брата Колю?» — процитировав культовую реплику из «Золотого теленка». А позже, поднимая тост, он пожелал молодоженам любви, «сияющей, как ботинки Филиппа».

Киркоров действительно сиял на сцене, несмотря на то, что совсем недавно о нем беспокоилась даже самая далекая от шоу-бизнеса публика. В Сети ходили слухи о некрозе тканей после сильного ожога во время выступления в Санкт-Петербурге. Эти сообщения потрясли — фанаты всерьез переживали за здоровье артиста. Однако в Ташкенте Киркоров выглядел бодрым, много двигался и активно общался с гостями. Тем не менее поклонники все равно обратили внимание на его похудевшую фигуру и покрытую татуировками руку, которая выглядела непривычно малоподвижно.

На сцену также выходила Инстасамка. Эпатажная звезда исполнила свой хит «За деньги да» и в очередной раз доказала, что может не только провоцировать, но и собирать серьезные корпоративы. Напомним, недавно она вместе с мужем приобрела футбольный клуб «Чертаново Медиа», инвестировав около 300 миллионов рублей. Пока дохода это не принесло, и частные выступления остаются главной частью ее заработка.

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