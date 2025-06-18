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Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть» 0 374

Lifenews
Дата публикации: 18.06.2025
BB.LV
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!»

Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!»

В 41 год любимец публики заработал серьезные проблемы в организме.

Прохор Шаляпин рассказал о пищевом расстройстве. Из-за недуга звезда оказалась на больничной койке.

На днях он попал в больницу. Артист съел за один раз полкило шоколадной пасты. Ему резко стало плохо, уже в медицинском учреждении выяснилось, что поджелудочная железа звезды не справилась.

«Мне прям плохо было, жрать столько сладкого нельзя. У меня пищевое расстройство. Я могу напасть на еду. Как будто во сне ее ем, а потом просыпаюсь и понимаю, что я уже так много съел, что мне аж плохо», — с горечью сообщил Шаляпин.

У Прохора и раньше были приступы компульсивного переедания. Однажды вокалист съел так много, что ему потребовалась «скорая». Шаляпин не мог сдвинуться с места. Когда артист перечислил медикам все съеденное, они за голову схватились. Знаменитость наелась лобстера и выпила бутылку вина в ресторане, затем дома Прохор поел пирожков и квашеной капусты, а после под сериал умял чипсы, снеки и килограмм черешни. Организм с таким количеством еды не справился.

После очередной госпитализации Прохору Шаляпину сделали полное обследование. К счастью, пока ничего смертельного у вокалиста не нашли. У артиста перегиб желчного пузыря и повышенный уровень холестерина в крови.

«Мне все объяснили: «Прохор, если вы не хотите камни, если вы не хотите проблемы, а потом ампутацию желчного пузыря, вы должны постоянно что-то есть». Мне прописали легкие препараты, которые снимают холестерин, и диету, чтобы на ночь не жрать», - рассказал Шаляпин репортерам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее чудной союз молодого певца Прохора Шаляпина и бизнесвумен Ларисы Копенкиной, которая годится артисту в мамы, обсуждала вся страна. А супруги тем временем клялись в вечной любви. Шаляпин хвастался, что дама сердца настолько богата, что подарила ему квартиру в Москве.

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Однако в прошлом году Шаляпин и Копенкина развелись. При этом в интервью «КП» певец рассказал, что отношения с женой у него разладились из-за того, что та почувствовала себя звездой и стала изменять ему с молоденькими мальчиками... Мол, о досуге благоверной певец узнавал из ее личного блога в интернете, куда она выкладывала фото с загорелыми красавцами.

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#прохор шаляпин
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