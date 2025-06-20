Обострение конфликта между Израилем и Ираном повлияло на жизнь звездной четы. Как отметила Эйнат Кляйн, власти ее родной страны уже вовсю распоряжаются имуществом собственных граждан.

В отличие от Максима Галкина (признан в России иноагентом) и Аллы Пугачевой, знаменитый фронтмен группы «Машина времени» остался в Израиле даже после захвата заложников представителями движения ХАМАС в 2023 году. Признанный иноагентом Андрей Макаревич уже несколько лет ведет образ жизни обывателя вместе со своей молодой супругой Эйнат Кляйн. Пара растит общего ребенка и не собирается покидать Землю Обетованную.

Hа фоне очередного военного противостояния с соседней страной (в виде операции «Восстающий лев» против Ирана) местные власти предприняли ряд необходимых мер, которые совершенно не обрадовали население. Например, у артиста и его возлюбленной забрали автомобиль. Это было сделано для военных нужд по экстренной повестке. О произошедшем инциденте Кляйн поведала в личном микроблоге.

«Ну что ж, сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали — кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно», — пожаловалась жена Макаревича.

К слову, речь идет о сером пикапе марки Mitsubishi, владелицей которого является Эйнат Кляйн. И хотя женщина попыталась перевести все в шутку, скрыть понятное недовольство от публики, у нее, само собой, не получилось. При этом сам артист на данный момент находится в рабочей поездке. На момент начала военных действий между Израилем и Ираном Андрей Макаревич** уже начал гастрольный тур по Европе.

Кроме того, лидер легендарного рок-коллектива сейчас охотно берется и за частные выступления. Средний чек за корпоратив с его участием – около 10 000 евро. Вокалист отказывается петь на территории России, но при этом не имеет ничего против российских заказчиков. Такие мини-концерты, как правило, проходят в Израиле или Дубае.