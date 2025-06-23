О беременности латвийской актрисы Агаты Муцениеце ходили слухи уже несколько месяцев — оказалось, что внимательные поклонники не зря заметили изменения в фигуре красавицы. Агата подтвердила, что ждет ребенка, сообщает tv3.lv .

В социальной сети Instagram Агата опубликовала кадры, на которых запечатлена ее счастливая семья — жених, аккордеонист Петр Дранга, дочь Мия и домашний любимец.

В комментариях поклонники выразили радость по поводу беременности, говоря, что ребенок будет очень красивым, и порадовались, что рядом с Агатой наконец достойный мужчина, а также отметили искреннюю улыбку дочери Агаты Мии. На фотографиях не видно сына актрисы Тимофея, который выбрал жить с отцом и не желает встречаться с матерью.

О романтических отношениях Агаты и Петра начали говорить в конце 2024 года, они подтвердили свою любовь в Новый год, обменявшись поцелуем. Спустя менее чем полгода музыкант сделал предложение возлюбленной.

Предстоящий брак станет первым для Петра и вторым для Агаты. Ожидаемый ребенок будет первым для музыканта, а для латвийской актрисы — третьим: сына и дочь она уже подарила своему первому мужу Павлу Прилучному.