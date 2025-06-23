Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Агата Муцениеце подтвердила слухи о беременности, показав фото 1 1125

Lifenews
Дата публикации: 23.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: instagram.com/agataagata

instagram.com/agataagata

ФОТО: Instagram

О беременности латвийской актрисы Агаты Муцениеце ходили слухи уже несколько месяцев — оказалось, что внимательные поклонники не зря заметили изменения в фигуре красавицы. Агата подтвердила, что ждет ребенка, сообщает tv3.lv.

В социальной сети Instagram Агата опубликовала кадры, на которых запечатлена ее счастливая семья — жених, аккордеонист Петр Дранга, дочь Мия и домашний любимец.

muceniece-berem.jpg

В комментариях поклонники выразили радость по поводу беременности, говоря, что ребенок будет очень красивым, и порадовались, что рядом с Агатой наконец достойный мужчина, а также отметили искреннюю улыбку дочери Агаты Мии. На фотографиях не видно сына актрисы Тимофея, который выбрал жить с отцом и не желает встречаться с матерью.

О романтических отношениях Агаты и Петра начали говорить в конце 2024 года, они подтвердили свою любовь в Новый год, обменявшись поцелуем. Спустя менее чем полгода музыкант сделал предложение возлюбленной.

Предстоящий брак станет первым для Петра и вторым для Агаты. Ожидаемый ребенок будет первым для музыканта, а для латвийской актрисы — третьим: сына и дочь она уже подарила своему первому мужу Павлу Прилучному.

×
Читайте нас также:
#Агата Муцениеце
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео