Латвия и еще три десятка стран выразили сегодня поддержку маршу Будапештского прайда, который должен был состоятся 28 июня, но был запрещен полицией.

В списке подписантов за марш секс-меньшинств отсутствуют Соединенные Штаты.

Как известно, венгерский парламент, в котором партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" имеет значительное большинство, в марте принял закон, который создает правовую основу для запрета мероприятий ЛГБТ+ – в целях защиты детей.

Посольства более 30 стран, среди которых не было США, по случаю 30-й годовщины Будапештского прайда подтвердили поддержку ЛГБТ-сообщества в Венгрии и во всем мире.

"Мы отстаиваем права каждого человека на равное отношение и недискриминацию, свободу выражения мнений и мирных собраний", – заявили дипломатические учреждения.

"Более трех десятилетий Будапештский прайд является символом стойкости и прогресса", – утверждают представители посольств Латвии и др. стран.

Напомним, венгерская полиция в четверг, 19 июня, заявила, что запрещает ЛГБТ-прайд в Будапеште, запланированный на 28 июня.