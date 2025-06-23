Молодая дизайнерка заставила одеться как жиголо своего любовника - Брэда Питта 1 580

Lifenews
Дата публикации: 23.06.2025
BB.LV
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

61-летний артист все еще переживает токсичный развод с Анджелиной Джоли.

27 июня состоится премьера спортивной драмы «Формула-1» с Брэдом Питом в главной роли.

Все последнее время актер колесит с пресс-туром по США, раскручивая картину. Ему, наверное, обидно, что после приезда в Нью-Йорк циничная публика больше обсуждала не предстоящий фильм, а его заметную лысину и весьма экстравагантные наряды.

После «встреч со зрителями» Питт нашел возможность отужинать с герлфренд, 32-летней главой дизайнерского дома Инес де Рамон. В свет Брэд вырядился как видавший виды жиголо.

  • Это просто бред! Так одеваться в 61! Беднягу явно накрыл кризис среднего возраста, - не щадят актера в соцсетях.

В этот день в США праздновали День отца. Питт, увы, находился не в Лос-Анджелесе, а в Нью-Йорке - почти в 3000 миль от шести своих детей. Брэд пожаловался, что отношения с двумя из отпрысков «неисправимы». При этом делает хорошую мину при плохой игре: не только Шайло отказалась от его фамилии, но так же поступили Захара и Вивьен.

Ранее пресса писала о резонансном заявлении Брэда Питта, прервавшем молчание о разводе с Анджелиной Джоли. Актер «Бойцовского клуба», напомним, пытался договориться с бывшей на протяжении восьми лет. Артистка неоднократно обвиняла экс-возлюбленного в злоупотреблении спиртным и в домашнем насилии. При этом не так давно «миссис Смит» рассказала знакомым о новом злодеянии отца своих шестерых детей. По уверению Джоли, коварный Брэд умудрился настроить против нее весь киношный Голливуд.

