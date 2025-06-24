Музыка улучшает настроение и память настолько, что ее иногда используют в терапии болезней Альцгеймера и деменции. Но как именно песни влияют на память, долго оставалось загадкой. В новом исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Neuroscience, ученые из Университета Райса и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разобрались, какие музыкальные особенности способствуют улучшению памяти у людей.

В эксперименте участники сначала смотрели изображения из повседневной жизни, а затем им проигрывали музыку с разными эмоциональными оттенками. Ученые установили, что такие характеристики песни, как ее настроение — радостное или грустное — и то, знакома ли она слушателю, не оказывали влияния на качество запоминания. Зато значимую роль сыграла сила эмоциональной реакции на музыку у каждого человека.

Чем сильнее эмоции вызывала музыка, тем лучше участники запоминали общий смысл увиденного. Люди с более умеренными эмоциональными реакциями, наоборот, лучше помнили детали событий.

Авторы подчеркивают, что эффект музыки на память специфичен и требует индивидуального подхода. Музыкальные терапии для улучшения памяти должны учитывать личные эмоциональные реакции, так как музыка не действует одинаково на всех.