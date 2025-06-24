Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыт неожиданный механизм улучшения памяти 1 893

Lifenews
Дата публикации: 24.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный механизм улучшения памяти
ФОТО: Unsplash

Эмоциональная реакция на музыку улучшает память.

Музыка улучшает настроение и память настолько, что ее иногда используют в терапии болезней Альцгеймера и деменции. Но как именно песни влияют на память, долго оставалось загадкой. В новом исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Neuroscience, ученые из Университета Райса и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разобрались, какие музыкальные особенности способствуют улучшению памяти у людей.

В эксперименте участники сначала смотрели изображения из повседневной жизни, а затем им проигрывали музыку с разными эмоциональными оттенками. Ученые установили, что такие характеристики песни, как ее настроение — радостное или грустное — и то, знакома ли она слушателю, не оказывали влияния на качество запоминания. Зато значимую роль сыграла сила эмоциональной реакции на музыку у каждого человека.

Чем сильнее эмоции вызывала музыка, тем лучше участники запоминали общий смысл увиденного. Люди с более умеренными эмоциональными реакциями, наоборот, лучше помнили детали событий.

Авторы подчеркивают, что эффект музыки на память специфичен и требует индивидуального подхода. Музыкальные терапии для улучшения памяти должны учитывать личные эмоциональные реакции, так как музыка не действует одинаково на всех.

×
Читайте нас также:
#здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео