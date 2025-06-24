После концерта в ночь на понедельник латвийская певица Диана Пирагс стала жертвой кражи в одном из популярных заведений города. Как сообщила артистка в социальных сетях, инцидент произошёл в ночном клубе Юрмалы около 4 часов утра.

По словам певицы, из гардероба было похищено её пальто, в карманах которого находились мобильный телефон, ключи, солнцезащитные очки и наличные деньги. Пирагс обратилась в полицию, однако попыталась самостоятельно отследить устройство при помощи функции Find My iPhone.

В течение дня геолокация указывала на район возле казино на улице Йомас. Несмотря на неоднократные обращения к персоналу, телефон удалось обнаружить только вечером — без пальто и остальных вещей.

"Мы спрашивали у персонала - возможно кто-то приносил телефон, думали, ребята какие-то после бурной ночи спят в ближайшем отеле по геолокации телефона, и, повторяю, по ошибке одели мое пальто ночью, но нет, никто не отозвался и не перезванивал, хотя на утерянном телефоне есть сигнал звука и сообщение с просьбой перезвонить. Позже снова мы решили зайти и узнать, возможно проверить камеры? Вызываем полицию? На что ответ представителей казино - другая смена уже: "А что вы ищете? Ну да вроде какой то телефон лежит, опишите". В общем, подкинули украденный телефон, но забрали все остальные вещи и пальто".

«Самое ценное — это время», — написала певица, добавив, что надеется, камеры видеонаблюдения помогут установить личности похитителей.

"Интересно будет посмотреть на лица этих добрых людей, которые испугались и вернули заблокированный мной телефон, но явно забыли, что везде камеры и всё записывается".

Она призвала всех быть внимательнее и не полагаться лишь на наличие охраны и камер.

Полиция расследует инцидент.