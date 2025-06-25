Если бы он стал батюшкой, как хотел - ничего бы не было.

О том, что 79-летний Евгений Стеблов затеял бракоразводный процесс со второй женой, финансистом Любовью Глебовой, пресса написала первой еще в начале года. А сейчас домработница народного артиста Светлана раскрыла нам неожиданные подробности. Евгений Стеблов стал знаменит еще в 1963 году, когда вышел фильм «Я шагаю по Москве». Он всегда был окружен девушками, но женился на одной-единственной, с которой в итоге прожил 38 лет. С Татьяной Осиповой актер познакомился на дне рождения коллеги Александра Пороховщикова.

У Тани с детства было больное сердце, и когда они узнали, что станут родителями, счастью не было предела. Врачи отговаривали Осипову рожать, но она все равно оставила ребенка. Роды были тяжелыми, к счастью, все закончилось хорошо. Сына назвали Сережей.

После школы он собирался в семинарию, но родители уговорили его стать актером, как отец. А после кончины мамы (она умерла после череды сердечных приступов за несколько месяцев до 65-летия мужа) парень исчез. Оказалось, ушел в Соловецкий монастырь, объяснив отцу в письме, что при жизни мамы не решился бы на это.

Перед смертью Татьяна попросила Стеблова не жить бобылем. И уже через полтора года он женился на Любови Глебовой.

Я работала в семье Евгения Стеблова еще при его первой жене Татьяне Ивановне. Помогала им по хозяйству с тех пор, как их сын Сережа был школьником, - рассказывает домработница Светлана. - Они были прекрасной семьей… Татьяна Ивановна - просто потрясающая женщина, редкого ума и души. Я до сих пор говорю о ней в настоящем времени, как будто она рядом. А когда Евгений Юрьевич женился во второй раз, я через несколько дней уволилась. Сразу увидела истинные мотивы его новой жены, далекие от любви. А теперь, когда он развелся, родная сестра покойной Татьяны Ивановны, близкий для Евгения Юрьевича человек, нашла меня и слезно попросила вернуться и заботиться о нем. Из любви к Татьяне Ивановне я вернулась, хотя в деньгах не нуждаюсь.

По словам помощницы, за 13 лет брака с Глебовой Стеблов очень сдал: