Дачникам назвали действенный способ избавиться от испанских слизней

Избавиться от нашествия испанских слизней на участке можно собирая их руками и при помощи специальных препаратов. Действенные способы прогнать вредителей дачникам назвала агроном Елизавета Тихонова.

Она отметила, что для людей такие слизни безопасны, а вот растениям они могут серьезно навредить, так как поедают листья. При этом практически единственный действенный метод избавиться от вредителей — собирать их руками.

«Плюс самые обычные препараты в гранулах от слизней. Ничего другого нет. На ядохимикаты им плевать», — заключила эксперт.

Ранее дачников призвали подкормить огурцы на участке дрожжами — так они будут быстрее расти. Чтобы приготовить подкормку, нужно взять небольшое количество теплой воды и развести в нем десять граммов сухих дрожжей, добавить сахар, а после того, как забродят, развести в десяти литрах воды.