Фитнес-тренер раскрыл лучшие способы борьбы с подкожным жиром

Эксперт призвал обратить внимание на силовые тренировки. «Также, чтобы добиться снижения подкожного жира, нужно помнить о питании, восстановлении и сохранять достаточную активность в течение дня. Параллельно с этим, когда начнет снижаться процент подкожного жира, можно подключить массажи и обертывание», — заявил Милославский.

Кроме того, тренер рекомендовал включить в рацион белковую пищу. «Это может быть белое или красное мясо, белая или красная рыба, яйца, молочная продукция, а также следует добавить в рацион достаточное количество овощей и фруктов. И плюс ко всему дефицит калорий должен быть обязательно», — заявил Милославский.

Ранее Милославский раскрыл главное правило тренировок. Он призвал учитывать три показателя: интенсивность тренировок (процент максимального веса, с которым человек может делать нагрузку), объем (количество упражнений, подходов на мышечную группу) и частоту выполнения упражнений.