Baltijas balss logotype

Названы 100 лучших фильмов XXI века 0 1231

Lifenews
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
Кадр: фильм «Паразиты»

Кадр: фильм «Паразиты»

Издание New York Times составило список из ста лучших фильмов XXI века.

Авторитетное издание The New York Times составило список из ста лучших фильмов XXI века. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Сообщается, что журналисты опросили более 500 кинематографистов, которые назвали свои любимые картины, снятые после 2000 года. Лучшим фильмом века была признана оскароносная лента «Паразиты» 2019 года. На втором месте оказался триллер Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001 года). Замкнула тройку драма «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона.

Также редакция NYT предложила пользователям, которые не согласны с выбором выдающихся режиссеров и продюсеров, собрать собственную десятку лучших фильмов XXI века с помощью специальной формы на сайте.

Ранее стало известно, что американский режиссер Дэвид Линч во время съемок фильма «Малхолланд Драйв» признавался, что не понимает сюжета собственной ленты.

Читайте нас также:
#кино
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Намибийским женщинам племени химба разрешили пляски с обнаженным бюстом
Будут ходить, как бабушки. Иконка видео
Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг
Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг
Гордон опубликовал фото Лаймы Вайкуле из 90-х: поклонники были поражены
Гордон опубликовал фото Лаймы Вайкуле из 90-х: поклонники были поражены
Это шок: Елена Сафонова и Ирина Розанова без грима
Две старинные подружки. Иконка видео
Актер вернулся к работе - правда, не такой активной, как прежде. Иконка видео
65-летний Кевин Спейси простил обидчикам - но не забыл 324
Место зверств на музыкальном фестивале. Иконка видео
«Проект Дина» раскрыл массовое сексуальное насилие ХАМАС 519
Шикарная "Мисс Ярославль" продолжает покорять мир. Иконка видео
Последняя любовь олигарха Березовского устроила девичник на Ибице 531
Красавица Кэти - чудо, как хороша. Иконка видео
40-летняя Кэти Перри мстит бывшему сексуальным купальником 527

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 26
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 34
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 64
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 79
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 86
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 70
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 26
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 34
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 64

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео