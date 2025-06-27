Свадьба Безоса и Санчес в Венеции: пять дней праздника в роскоши и гламуре

Из соображений безопасности и в связи с протестами местных жителей жениху и невесте пришлось спешно менять программу и место проведения торжеств.

Свои взаимные клятвы и судьбоносное "да" Джефф Безос и Лорен Санчес планировали произнести в Скуоле Гранде делла Мизерикордиа - в историческом здании одного из самых романтических городов мира - Венеции. Однако жениху и невесте пришлось пересмотреть график и изменить место проведения своей "свадьбы века".

Торжества начинаются в среду 25 июня и продлятся до воскресенья 29 июня. Ожидается, что расходы на них составят около 15 миллионов евро. Информация о том, где конкретно пройдут свадебные мероприятия, держится в секрете.

Ещё на этапе подготовки они вызвали большой резонанс и бурю критики. Американский миллиардер и его избранница были вынуждены перенести церемонию в Венецианский Арсенал.

Декорации в Скуоле Гранде были незаметно демонтированы. Готовить к торжествам начали спешно средневековый комплекс, который несколько удалён от центра.

Этот выбор был сделан из соображений безопасности, а также в связи с недовольством жителей, которые выступали против проведения масштабных торжеств в и без того переполненом туристами городе. Активисты организации "Нет места для Безоса" даже устроили акцию протеста.

Ещё одно важное изменение в планах брачующихся касается суперъяхты Koru (длиной 127 метров и стоимостью 500 миллионов долларов) и её вспомогательного судна Abeona (75 метров в длину), оборудованного вертолётной площадкой и со специальным персоналом на борту. Оба - стоят на якоре в верхней Адриатике, между Хорватией и Словенией. Их захода в лагуну не ожидается.