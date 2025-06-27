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Верку Сердючку не накажут за русский язык на концерте 1 547

Lifenews
Дата публикации: 27.06.2025
Focus
facebook.com/VerkaSerduchka.Official/

facebook.com/VerkaSerduchka.Official/

ФОТО: пресс-фото

Языковой омбудсмен Тарас Креминь отреагировал на скандал с русскоязычным выступлением Верки Сердючки (Андрея Данилко) в Киеве в июне. Чиновник рассказал, что ему поступили жалобы после концерта, поэтому была инициирована государственная проверка, пишет Фокус.

Закон не запрещает исполнение песен на других языках, в том числе на русском, если речь идет о творчестве граждан Украины, говорит Креминь в интервью "Главкому".

"Я благодарю всех за внимание к этому событию — это важно, потому что до недавнего времени на язык культуры обращали мало внимания. И до 2021 года эта сфера не была охвачена языковым законом. Мы же помним, как раньше значительное количество исполнителей гастролировало за рубежом, исполняло песни на русском, и нас воспринимали как народ, который, очевидно, имеет слабое языковое сознание. Потом закон заработал, но процесс, так сказать, "самоукраинизации" начался в полную силу после полномасштабного вторжения", — заявил языковой омбудсмен.

После начала полномасштабной войны большинство украинских артистов перешли на украинский язык в выступлениях и активно начали помогать ВСУ, как рассказывает Кремень. Среди таких артистов и Данилко, который находится под санкциями РФ.

"Да, к большому сожалению, в его репертуаре остались русскоязычные песни. Это не запрещено законом, потому что закон говорит следующее: "Языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Положения этой части статьи не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм", — пояснил языковой омбудсмен.

В частности, Тарас Креминь обратил внимание на организационную сторону концерта в Киеве.

"Такие мероприятия (проверки, — Ред.) продлятся месяц, но уже сейчас можно сказать, что нарушений при воспроизведении песен гражданином Украины не было, потому что его действия не запрещены законом. Могут быть зато вопросы к организаторам выступления — относительно языка, на котором объявляли названия песен, предоставляли справочную информацию, выпускали билеты, афиши и т.д.", — заявил чиновник.

Верка Сердючка выступила на русском языке

В июне в сети начали распространяться видео с концерта Верки Сердючки (Андрея Данилко), который проходил в Киеве и во время которого звучали русскоязычные песни ("Ха-ра-шо" и "Дольче габана"). После этого в сети разгорелся скандал, а языковой омбудсмен обратился в полицию.

Тем временем в команде Данилко отрицают, что тот выступал на русском. Там напомнили, что певцу запретили въезд в РФ на 50 лет и он активно поддерживает украинскую армию.

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#знаменитости #Украина
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(1)
  • З
    Злой
    27-го июня

    Молодца что на русском языке поёт

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