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Найден ключ к замедлению старения организма 2 720

Lifenews
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Найден ключ к замедлению старения организма
ФОТО: Unsplash

Кофеин запускает в клетках процессы, способные продлевать жизнь.

Кофеин может не только бодрить утром, но и запускать в клетках процессы, способные продлевать жизнь. Ученые из Лондонского университета королевы Марии и Института Фрэнсиса Крика выяснили, что кофеин влияет на ключевой клеточный путь AMPK — своеобразный «топливный датчик» клетки, регулирующий ее рост, устойчивость к стрессу и способность к восстановлению. Исследование опубликовано в журнале Microbial Cell.

Ранее считалось, что кофеин напрямую взаимодействует с клеточным переключателем TOR (цель рапамицина), отвечающим за рост и старение клеток. Однако новые данные показывают, что он действует опосредованно — через путь AMPK. Активация этого пути с помощью кофеина повышала устойчивость клеток дрожжей к повреждениям и продлевала их жизненный цикл.

Ученые выделяют три ключевых эффекта воздействия кофеина: улучшение клеточного роста, защита ДНК и устойчивость к стрессу. Когда исследователи блокировали путь, связанный с AMPK, эти эффекты исчезали, подтверждая, что именно этот механизм является центральным.

Хотя пока речь идет лишь об экспериментах на дрожжах, авторы подчеркивают, что AMPK — универсальный регулятор, встречающийся у многих живых организмов, включая человека. В будущем это может стать основой для новых лекарств, продлевающих здоровье и молодость.

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(2)
  • К
    Кайзер
    28-го июня

    Кофе вреден для сердца. Ухудшает качество сна. Вызывает зависимость. Статья из разряда рекламы "Купите, а то нам не продать."

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  • NB
    Nose Bose
    28-го июня

    неспособен, дибилы, иначе все население планеты было бы долгожителями :)

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