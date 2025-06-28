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Определена новая опасность потребления алкоголя 0 793

Lifenews
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Определена новая опасность потребления алкоголя
ФОТО: Global Look Press

Алкоголь ускоряет старение мозга и приближает болезнь Альцгеймера.

Чрезмерное потребление алкоголя может быть связано с серьезными поражениями мозга и признаками болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сан-Паулу, проанализировав данные 1781 вскрытия и истории потребления спиртного, предоставленные родственниками умерших. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Как показало исследование, у самых часто выпивающих людей риск сосудистых поражений мозга был выше на 133 процента по сравнению с трезвенниками. Даже у тех, кто бросил пить, этот риск оставался повышенным — на 89 процентов. Умеренное потребление также не прошло бесследно: оно сопровождалось 60‑процентным ростом риска.

Кроме того, у заядлых потребителей алкоголя вероятность появления так называемых тау-белков — одного из ключевых маркеров болезни Альцгеймера — была на 41 процент выше, чем у непьющих. Бросившие пить имели повышенный риск на 31 процент. Также выяснилось, что такие люди в среднем умирали на 13 лет раньше.

Авторы подчеркивают, что речь идет об ассоциации, а не о прямой причинно-следственной связи. Однако полученные данные заставляют задуматься: злоупотребление спиртным способно нанести долгосрочный вред когнитивному здоровью, в том числе памяти и мышлению.

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