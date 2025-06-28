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Средства гигиены неожиданно признали экологической угрозой 0 446

Lifenews
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Средства гигиены неожиданно признали экологической угрозой
ФОТО: Global Look Press

Полимеры из шампуней оказались опасны для водных экосистем.

Смягчающие вещества, которые добавляют в шампуни, кондиционеры и другие средства личной гигиены, могут быть токсичны для водных животных. Как показало исследование ученых из Орхусского университета, опубликованное в Aquatic Toxicology, эти вещества нарушают движение и питание у дафний — крошечных рачков, жизненно важных для экосистем пресных водоемов.

Речь идет о полимерах с положительным зарядом — поликватерниумах. Они делают волосы гладкими и блестящими, прикрепляясь к их поврежденным участкам. Ранее считалось, что эти крупные молекулы безопасны: они не проникают внутрь клеток. Однако оказалось, что они прилипают к телу дафний снаружи, мешая им плавать и питаться. В результате животные гибнут.

Дафнии — важное звено в экосистеме: они очищают воду и служат пищей для многих рыб. Их гибель может нарушить всю водную цепочку. Ученые предупреждают: подобных веществ в косметике более 25 000, но большинство никогда не проходили экологическую проверку.

Поликватерниумы также используют в очистке сточных вод и в растворах для контактных линз. Исследователи разработали новую методику, позволяющую оценивать внешнее воздействие подобных веществ на животных. Это может привести к пересмотру нормативов и поиску более безопасных альтернатив — даже для продуктов с «экологической» маркировкой.

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#экология
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