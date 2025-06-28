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Выявили неожиданную пользу дневного сна 0 303

Lifenews
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Выявили неожиданную пользу дневного сна
ФОТО: Freepik

Короткий дневной сон улучшает креативность решения задач.

Небольшой дневной сон может помочь найти нестандартное решение для сложной задачи. Об этом сообщает журнал PLOS Biology со ссылкой на исследование, проведенное в Германии.

В эксперименте участвовали 90 человек, которым предложили выполнить задание на выявление закономерностей. Условия теста предполагали наличие скрытого упрощения, о котором испытуемым не сообщали. После выполнения нескольких раундов участники отдыхали 20 минут: часть из них спала, другие бодрствовали. За мозговой активностью наблюдали с помощью ЭЭГ.

После отдыха 70 процентов участников обнаружили решение, позволяющее быстрее справиться с задачей. Особенно высокие показатели были у тех, кто достиг фазы N2 — стадии неглубокого сна: среди них прорыв зафиксирован в 85,7 процентах случаев. У бодрствующих этот показатель составил 55,5 процента. Исследователи связывают это с так называемым спектральным уклоном ЭЭГ — показателем, отражающим глубину сна. Именно он, предположительно, способствует перестройке нейронных связей и улучшению когнитивной гибкости.

Авторы подчеркивают: короткий сон не только помогает восстановиться, но и активизирует внутренние когнитивные механизмы, повышающие шансы на успешное решение задач, требующих нестандартного подхода.

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