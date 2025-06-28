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Завтра Рига открывает регату Рижского залива красочным парадом яхт на Даугаве 1 830

Lifenews
Дата публикации: 28.06.2025
mixnews.lv
Завтра Рига открывает регату Рижского залива красочным парадом яхт на Даугаве

В это воскресенье, 29 июня, Даугава в Риге оживёт: у Вантового моста и Андрейсалы в 18:30 начнётся парад парусных яхт, открывающий регату Gulf of Riga Regatta (GoRR). Это зрелищное событие даст старт недельным соревнованиям, в которых примут участие более 60 команд из Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии и Польши.

Полюбоваться яхтами смогут все желающие, но лучшее место для просмотра — у Пассажирского порта. Здесь в рамках фестиваля Riga Riverside Festival организуют береговую программу с комментариями экспертов. Гости смогут проголосовать за самую яркую и креативную команду, а победителей объявят в 20:00 на церемонии открытия регаты в яхт-клубе Auda на Мангальсале.

Уже в понедельник, 1 июля, начнутся соревнования. Первый гоночный этап пройдёт у молов Свободного порта Риги с 12:00. Дистанция гонки будет максимально приближена к берегу для удобства зрителей, а её точная конфигурация станет известна вечером 30 июня с учётом прогноза погоды.

Второй этап регаты приведёт флот к эстонскому острову Сааремаа. Яхты прибудут в порт Курессааре 2 июля, преодолев переход за примерно 20 часов при средней скорости 5 узлов. Если ветер окажется слабым, впервые в истории регаты будет использован промежуточный финиш, чтобы не прерывать гонку.

В четверг, 3 июля, в Курессааре состоятся прибрежные гонки Sportland. Часть яхт выступит в олимпийском формате (дистанция против и по ветру), а другая обогнёт остров Абрука. В пятницу, 4 июля, участники отправятся в порт Койгусте, где вечером пройдёт церемония награждения победителей GoRR, чемпионов Латвии по морскому парусному спорту и обладателей Ливонского кубка.

GoRR — крупнейшая международная регата в Латвии, ежегодно собирающая команды из стран Балтии в Рижском заливе. Восьмой сезон соревнований организован Латвийской ассоциацией морского парусного спорта, Латвийским парусным союзом и эстонскими партнёрами — обществом Saaremaa Merispordi Selts и яхт-клубом Пярну. Подробная программа доступна на сайте

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(1)
  • DJ
    Danik Jupiters
    30-го июня

    Вчера смотрел алые паруса в Санкт-Петербурге вот красотища то какое

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