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Как похудеть? Британия решила использовать штрафы для борьбы с ожирением 0 442

Lifenews
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Как похудеть? Британия решила использовать штрафы для борьбы с ожирением
ФОТО: Unsplash

В Британии будут штрафовать супермаркеты, не продающие здоровую пищу.

Те британские супермаркеты, которые не продают здоровую пищу, могут быть оштрафованы. Такие меры, как сообщает Bloomberg, предусмотрены в новом правительственном плане по борьбе с ожирением.

По информации Департамента здравоохранения и социального обеспечения (DHSC), «стандарт здорового питания» будет применяться к розничным торговцам и производителям в рамках 10-летней стратегии по сокращению заболеваний, связанных с питанием. Эта политика предполагает, что магазины должны добиться ряда обязательных целевых показателей, например проводя акции, в рамках которых будут снижаться цены на более полезные товары. Те супермаркеты, которые не справятся, столкнутся с финансовыми санкциями.

Как отметил британский министр здравоохранения Уэс Стритинг, если бы все люди с избыточным весом сократили потребление калорий примерно на 200 в день, то уровень ожирения упал бы вдвое. В свою очередь, министр охраны окружающей среды Стив Рид заявил о необходимости кормить нацию более здоровой пищей, одновременно способствуя экономическому успеху продовольственного сектора.

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#здоровый образ жизни
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