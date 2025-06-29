Названа неожиданная опасность потребления холодных напитков

Обычный холодный чай или лимонад могут неожиданно спровоцировать приступ фибрилляции предсердий — опасного нарушения сердечного ритма. К такому выводу пришли исследователи, опросив пациентов с диагнозом Afib (мерцательная аритмия). Как показало исследование, опубликованное в Journal of Cardiovascular Electrophysiology, у части участников холодные напитки стабильно вызывали аритмию.

Примерно половина из тех, кто замечал такую связь, сообщили: после отказа от холодных напитков приступы прекратились полностью. У других выраженность симптомов снижалась при изменении привычек — например, если давать напитку согреться, не использовать трубочку или пить медленнее.

Причины такого эффекта до конца не ясны. Как объясняет кардиолог Грант Саймонс из Hackensack University Medical Center, вероятным механизмом может быть активация блуждающего нерва, связанного с регуляцией сердечного ритма. У чувствительных пациентов резкое охлаждение слизистой рта может вызвать сбой в работе сердца.

Авторы подчеркивают: «синдром холодного напитка» встречается не у всех, но если вы замечаете связь между ледяными напитками и аритмией — стоит обсудить это с врачом. Простые меры вроде отказа от очень холодного могут стать важным шагом в управлении заболеванием.