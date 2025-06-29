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Обнаружен способ замедлить старение мозга 0 647

Lifenews
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Обнаружен способ замедлить старение мозга
ФОТО: Unsplash

Даже минимальная физическая активность замедляет старение мозга.

Физическая активность может не только укрепить сердце и снизить вес, но и замедлить старение мозга. Ученые из Университета Джорджии выяснили, что регулярные нагрузки значительно снижают темпы когнитивного снижения у пожилых людей. Исследование опубликовано в The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease (JPAD).

Анализируя данные более 13 000 человек в возрасте 50+, исследователи обнаружили, что чем дольше сохраняется активность — даже минимальная — тем медленнее угасают память, внимание и другие когнитивные функции. Причем эффект накапливается со временем: даже одно занятие в неделю помогает, а регулярные умеренные или интенсивные тренировки дают еще более заметный результат.

В исследование включались как легкие (уборка, ремонт), так и умеренные (садоводство, танцы), и интенсивные (бег, спортивные упражнения) нагрузки. Повышение частоты активности, например, с одного раза в месяц до одного раза в неделю, уже замедляло когнитивный спад.

По словам авторов, даже небольшой замедленный темп ухудшения функций может отложить развитие деменции на годы, а значит, продлить независимую и полноценную жизнь. Исследователи призывают врачей и социальные службы не просто рекомендовать спорт, а помогать людям вырабатывать устойчивую привычку к движению.

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