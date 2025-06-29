Определена неожиданная польза витамина С

Японские исследователи обнаружили, что витамин С способен активировать рост клеток кожи, усиливая эпидермис за счет эпигенетических изменений. Работа опубликована в журнале Journal of Investigative Dermatology. Ранее было известно, что аскорбиновая кислота участвует в синтезе коллагена и защите от окислительного стресса, но теперь ученые показали, что она влияет и на экспрессию генов, регулирующих деление клеток.

Эксперименты проводились на 3D-моделях человеческого эпидермиса. При добавлении витамина С исследователи зафиксировали значительное утолщение клеточного слоя кожи за счет активного деления кератиноцитов. Молекулярный анализ показал, что витамин С усиливает активность фермента TET, запускающего деметилирование ДНК. В результате включаются гены, отвечающие за клеточную пролиферацию

, такие как ROS1 и RUNX2.

Ключевым маркером этих изменений стал рост уровня 5-гидроксиметилцитозина, который отражает усиление эпигенетической активности. Этот эффект наблюдался только при участии L-аскорбиновой кислоты (биологически активной формы витамина С) и не проявлялся при использовании аналогов. Ученые подчеркивают, что эффект носил устойчивый характер и сопровождался морфологическими изменениями эпидермиса.

По словам авторов, открытие может лечь в основу новых подходов к лечению возрастного истончения кожи или замедления ее регенерации. Однако для клинического применения потребуется провести дополнительные испытания на людях.