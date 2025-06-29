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Развеян миф о вреде одиночества 0 436

Lifenews
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Развеян миф о вреде одиночества
ФОТО: Unsplash

Чувство одиночества не связано с повышенным риском смерти среди пожилых.

Одиночество часто называют новой эпидемией и отмечают вред, который оно наносит здоровью. Однако международное исследование под руководством ученых из Университета Ватерлоо показало: для пожилых людей, получающих помощь на дому, чувство одиночества не связано с повышенным риском смерти. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA).

Анализ данных более 380 тысяч человек в возрасте от 65 лет и старше из Канады и Новой Зеландии дал неожиданный результат: у тех, кто сообщал о чувстве одиночества, риск смерти в течение года оказался даже ниже, чем у тех, кто одиночества не испытывал (после корректировки по возрасту, хроническим заболеваниям и уровню помощи).

Доля людей, ощущающих себя одинокими, составила 15,9 процента в Канаде и 24,4 процента в Новой Зеландии. Интересно, что чаще всего одинокими себя чувствовали те, кто находился в относительно хорошем физическом состоянии и при этом получал мало помощи от близких.

Авторы подчеркивают: одиночество по-прежнему серьезно влияет на психическое здоровье и качество жизни. «Даже если оно не убивает, оно делает жизнь менее полноценной», — отмечают исследователи. Специалисты призывают развивать меры социальной поддержки, особенно в службах домашнего и амбулаторного ухода.

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#здоровье
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