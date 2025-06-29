Вход бесплатный! На Андрейсале сегодня пройдет праздник набережной Риги

Сегодня с 15:00 до 20:00 в Риге, на Андрейсале, состоится мероприятие Riga Riverside Festival - праздник набережной Риги.

Это - бесплатное мероприятие у Даугавы, на котором будут проходить концерты, работать зона уличной еды, творческие мастерские, а также состоится парусный парад в центре Риги.

Центральным событием праздника станет открытие регаты GoRR и сам парусный парад, в котором примут участие около 70 яхтсменов. Парад можно будет наблюдать прямо с территории фестиваля; во время его проведения будет организована аудио- и видеотрансляция на большом экране, а также голосование зрителей за наиболее зрелищные команды.

В музыкальной программе фестиваля ожидается выступление группы Ukulele, поп-группы Citi Zēni, а завершит вечер концерт группы Eolika.

Также пройдут творческие мастерские, будет возможность поиграть в гигантские настольные игры, покататься на ретро-каруселях и поучаствовать в других активностях.