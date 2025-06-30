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64-летняя Алена Яковлева снимается, превозмогая чудовищные боли 0 829

Lifenews
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Мужественная артистка преодолевает обстоятельства.

Мужественная артистка преодолевает обстоятельства.

"Я стала понимать, что у меня есть 6-7 килограммов лишнего веса".

Звезда «Глухаря» рассказала, что сильно подорвала здоровье и похудела из-за того, что закрывала глаза на сигналы организма.

Алена Яковлева не привыкла жалеть себя. С самого начала творческой карьеры она трудится практически без выходных, с большим энтузиазмом берется за новые роли и не обращает внимания на усталость. В новом интервью артистка призналась, что такой подход к работе в конце концов дал о себе знать. Яковлева рассказала, что из-за многочисленных переработок оказалась на больничной койке.

«Я стала понимать, что мне на сцене тяжеловато, хотя я не переходила никакие рамки возможного. Я стала понимать, что у меня есть 6-7 килограммов лишнего веса. И тут как раз произошла история по здоровью. Что-то я сделала не так. Какие-то вещи я не принимала, осуждала, делала не совсем правильно», — поделилась звезда «Склифосовского».

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В результате Яковлевой пришлось обратиться за помощью к медикам. У актрисы развились серьезные проблемы с кишечником, решать которые пришлось не один месяц. Во время терапии Алена Юрьевна придерживалась строжайшей диеты. Несмотря на то, что с того момента прошло много времени, она по-прежнему избирательна в еде и старается составлять здоровый и простой рацион.

«Я попала в Институт им. Склифосовского прямо перед спектаклем с проблемами с кишечником. Потом много времени ушло на то, чтобы с этими проблемами как-то побороться. Но килограммы я потеряла. Я села на очень жесткую диету. То есть вообще ничего лишнего. Ни овощей нельзя было, ни фруктов», — вспоминает Яковлева.

Кроме того, из-за болезни актриса также полностью отказалась от алкоголя. Она подчеркнула, что всегда отличалась удивительной способностью с легкостью уходить от пагубных пристрастий. «Я уже настолько организм свой перестроила. У меня есть очень хорошая внутренняя способность. Я так бросила курить много лет назад. Я курила почти по пачке в день», — поделилась артистка.

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