О том, что восприятие зрительных иллюзий зависит от культуры, пишут в своей статье на сайте PsyArXiv сотрудники Лондонской школы экономики и политических наук, Гарварда и Университета штата Аризона. В одном из их экспериментов нужно было посмотреть на чёрно-белый рисунок и сказать, что ты видишь. Рисунок представлял собой так называемую иллюзию Коффера: полосы разных оттенков серого, складывающиеся в регулярные прямоугольники; ряды прямоугольников чередуются с просто длинными линиями. Прямоугольники, однако, таковы, что их стороны образуют круги – их тоже можно увидеть, если специально настроиться, ну или посмотреть на образец.

Добровольцами были обычные жители из городов США и Великобритании и люди народа химба из Намибии. Химба живут скотоводством, но часть их перебралась в небольшие города. Люди из американских и британских городов сразу замечали прямоугольники, круги же появлялись у них в восприятии только после определённых усилий; многим же увидеть круги вообще удавалось. Деревенские химба, наоборот, видели в первую очередь круги, и половина из деревенских химба не могли переключиться на прямоугольники, даже если их специально о том просили. Среди химба, которые жили в городках, уменьшалась доля видящих только круги, и становилось больше тех, которые могут после кругов увидеть прямоугольники.

Традиционные жилища химба округлые, без прямых углов, и загоны для скота они тоже делают округлыми. Исследователи полагают, что подобные культурные особенности определяют восприятие зрительных иллюзий. Вряд ли нужно говорить, что обычные городские жители живут в мире углов: наши дома – это разнообразные варианты на тему параллелепипеда, и потому горожанину увидеть углы в иллюзии Коффера проще, чем круги. (Скорее всего, то же самое будет верным и для деревенских жителей США, Британии, а равно и других стран – всё-таки в наших деревнях круглые строения не так чтобы распространены.) Тем химба, которые перебрались в города, стало проще переключаться от круга к прямоугольнику, потому что вокруг них стало много прямоугольных строений.

На самом деле влияние культуры на восприятие изучают давно, и один из главных вопросов в подобных исследованиях состоит в том, на каком уровне восприятия в него вмешивается культура. То, что мы видим, зависит от того, на что направлено наше внимание, но внимание – когнитивный процесс высокого уровня. Предполагается, что есть глубокие, автоматические этажи восприятия, которые имеют место безотносительно внимания. Некоторые исследователи полагают, что культура влияет и на эти глубокие уровни восприятия, и авторы работы как раз хотели добраться именно до них.

Иллюзия Коффера зависит от внимания, так что после неё они использовали ещё несколько иллюзий, которые, согласно предыдущим исследованиям, не задействуют внимание. Одна из них называлась curvature blindness illusion, что можно перевести как невосприимчивость, или слепота к изгибу: человек смотрит на рисунок, на котором змеятся линии, состоящие из светлых и тёмных сегментов. Сегменты составлены так, что кажется, будто одни линии плавно изгибаются, а другие идут зигзагами, хотя если присмотреться, то увидишь, что никаких углов в зигзагообразных линиях нет.

Подавляющее большинство городских жителей США и Британии сразу видели зигзаги, тогда как подавляющее большинство деревенских химба иллюзии не поддались, говоря, что ни у каких линий на рисунке углов нет. Другие иллюзии, которые идут мимо внимания, давали схожие результаты.

Авторы работы делают вывод, что влияние культуры на восприятие может быть глубже, чем считается, и что в исследованиях человеческой психологии это нужно учитывать. В то же время нужно сказать, что статья про иллюзии и культуру опубликована на сайте с препринтами, то есть независимые рецензенты её ещё не оценивали, и статуса настоящей научной публикации у неё нет. Возможно, к ней по ходу дела возникнут какие-то вопросы, и выводы об особенностях восприятия и о влиянии культуры у деревенских химба будут скорректированы – в конце концов, как пишет портал Science, не все исследователи вообще согласны с тем, что восприятие можно разложить на иерархические этажи, с более и менее глубокими и «сознательными» процессами.