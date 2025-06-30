Гоблина приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине

Суд украинского города Винница заочно приговорил российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, к тюремному заключению.

Сообщается, что блогера приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Винницкий суд признал Пучкова виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде военных действий. Уточнялось, что Гоблин также находится под санкциями Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.