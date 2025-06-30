Потап рассказал, когда на самом деле начались его отношения с Каменских

Известный украинский певец Потап (Алексей Потапенко), который с начала войны уехал за границу и начал строить там свою карьеру, подтвердил, что их отношения с Настей Каменских начались еще когда он был женат на Ирине Горовой, пишет Фокус .

В интервью молдавскому журналисту Дорину Галбену Потап откровенно рассказал об их дуэте с Настей и об их отношениях.

Певец вспомнил, что сначала они очень не понравились друг другу. По его словам для Насти он был тогда слишком экстравагантным. А она ему показалась девушкой со слишком высоким мнением о себе, но впоследствии он изменил свое мнение.

Сначала Потап не планировал создание дуэта, поскольку всегда хотел выступать сам и их музыкальное сотрудничество должно было ограничиться только одной песней, но все изменилось после бешеной популярности второй совместной песни.

"С этого момента началась история длиной в 11 лет. Мы выиграли все музыкальные премии, мы стали самой гастролирующей группой", — вспоминает музыкант.

По словам Потапа, их отношения с Настей "закрутились" примерно через 4 года сотрудничества. Поскольку группа начала свое существование в 2006 году, следовательно отношения их начались в 2010 году, когда он был еще женат на своей первой жене Ирине Горовой. С Горовой Потап развелся в 2014 году.

С Каменских Потап официально женился в 2019 году.

Долгое время пара скрывала свои отношения.

"Мы просто хотели, чтобы это было наше. Чтобы все, что происходило между нами, оставалось внутри", — отметил певец.

По его мнению, как только об отношениях становится всем известно, очень часто это разрушается, ведь любовь находится внутри.

Потап вспомнил, что тогда именно он сделал первый шаг.

"Я же мужчина, я делаю первые шаги. А она тогда не отказала", — рассказал мужчина.

Тогда он даже и не думал, что будет с дуэтом, если бы Настя ему отказала.