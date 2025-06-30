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Слепаков описал жизнь в Израиле словами «адский геморрой» 1 1537

Lifenews
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Слепаков описал жизнь в Израиле словами «адский геморрой»

Юморист Семен Слепаков назвал Израиль непростой для жизни страной.

Известный российский юморист Семен Слепаков описал жизнь в Израиле словами «адский геморрой». В видео для YouTube-канала «Рада и терки» он назвал страну непростой для жизни.

По словам Слепакова, он недавно узнал, что Израиль находится на восьмом месте рейтинга самых счастливых стран. По мнению комика, который прожил в стране два с половиной года, государство не следовало бы включать в этот список.

«В Израиле на самом деле сделать что угодно — это такой адский геморрой, что когда ты делаешь что-то даже самое незначительное, то ты себя чувствуешь невероятно, потрясающе счастливым», — поиронизировал он.

Слепаков добавил, что в стране некачественно оказывают услуги, в том числе делают ремонт и доставляют еду. «Если у тебя окно дома сломалось и если ты смог починить это окно где-то через четыре месяца, у тебя такой острый приступ счастья», — с иронией добавил комик.

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(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го июня

    Такой уж "адский геморрой"? Неужели хуже, чем в России, откуда ты сбежал, Сёмочка?

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