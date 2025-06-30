Три четверти литературы, потребляемой в "самой читающей стране" - это переводная беллетристика.

Литература, которая не осмысляет действительность, является чтивом. Такое мнение высказал российский писатель, участник боевых действий в Украине, объявленный там в розыск, Захар Прилепин.

«У нас, если посмотреть списки и рейтинги продаж, 75% - это иностранная литература и какая-то минимальная часть русской классики. И, собственно говоря, литература, осмысляющая действительность - она у нас вообще отсутствует в восприятии населения. Оно ее не читает», - сказал Прилепин.

Он отметил, что ни в одной стране мира не читают столько иностранной литературы, сколько в России.

«Говорить в нашей стране, что у нас тут почитать нечего, кроме этих «Все кошки дохнут» или какие-нибудь «Все взрослеют» и еще 70 пунктов такой же вот… Понятно, что есть детская, юношеская, детективная литература - она нишевая, и она должна быть. Но это не может заслонять тексты, которые должны быть обязательным атрибутом осмысления действительности у человека читающего», - заяви л писатель.

По словам Прилепина, военный роман «Собиратели тишины» сапера-добровольца специальной военной операции был продан тиражом 10-15 тысяч экземпляров, а «кошек» продали полтора миллиона».

«Это нездоровая ситуация. Знаете, будет «кошек» 150 тысяч и будет еще 10 книг, которые просто надо прочитать», - заявил Прилепин.

В феврале председатель Союза писателей России Владимир Мединский заявлял, выступая на съезде организации, что она должна принимать активное участие в формировании книжного рынка и «нравственно способствовать очищению прилавков магазинов от разного рода низкопробного чтива, коммерческого (в плохом смысле этого слова)».