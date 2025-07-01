Алексей Фомкин (1969-1996) мечтал, что станет большим актером, но после «Гостьи из будущего» ему не дали ни одной серьезной роли.

Актер Алексей Фомкин был главной звездой на съемочной площадке фильма «Гостья из будущего», ведь в него были влюблены все девчонки. Милая улыбка, пронзительный взгляд и харизма — не обратить внимание на юного артиста было очень сложно. В «Гостье из будущего» ему досталась небольшая роль Коли Герасимова. Именно она прославила Алексея на весь Советский Союз, однако сам он втайне мечтал сняться в кино на переднем плане.

Картина Кира Булычева сделала из Фомкина одного из самых известных юных артистов СССР, правда это нисколько не приблизило его к осуществлению карьерных амбиций. Режиссеры из раза в раз предлагали ему роли таких же, как и Коля Герасимов, смешных мальчишек. К тому же, из-за съемок он пропустил выпускные экзамены в школе и вышел в большой мир не с аттестатом, а со справкой. Это поставило на судьбе Алексея крест.

Артисту ничего не оставалось, кроме как идти в армию. После службы он устроился работать маляром. Девяностые годы принесли в жизнь Фомкина серьезный кризис. Из-за многочисленных проблем Алексей начал пить. Отсутствие денег особенно сильно ударило по его состоянию. Так продолжалось до момента, пока актер не собрал всю волю в кулак и не уехал в деревню.

Близость к природе, свое хозяйство, чистый воздух положительно повлияли на состояние Фомкина. Вскоре после переезда в деревню Алексей женился. Супруга Елена уговорила его вернуться обратно в город и поселиться в ее добрачной квартире. Это решение стало для артиста фатальным. Едва Фомкины переехали в город, Алексей взялся за старое. Он с двойной силой схватился за вредные привычки.

В феврале 1996 года жизнь 26-летнего Фомкина трагически оборвалась. Во время очередного застолья, на котором он присутствовал, случился пожар. Все гости успели выбраться из пылающего здания. Все, кроме самого Алексея. В момент трагедии он крепко спал, и никто из товарищей о нем даже не вспомнил.