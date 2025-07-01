Это одно из самых длинных железнодорожных сообщений в Европе.

Первый поезд из Варшавы прибыл в хорватскую Риеку - выкуплены были почти все места.

Новый железнодорожный маршрут "Адриатический экспресс" - это ответ на существующий туризм из Польши в Хорватию, а также стимул для новых гостей страны.

По данным портала Travel Croatia, в прошлом году страна приняла более 1,2 миллиона польских туристов.

Ожидается, что это число будет только расти. Новый маршрут также может помочь стимулировать хорватов посещать Польшу и развивать "обратный" туризм.

Ночной поезд следует из Варшавы в город Риека на северо-западе Хорватии.

По маршруту - несколько остановок в Польше, а также в Чехии, Австрии и Словении. 19-часовое путешествие запланировано четыре раза в неделю.

Это одно из самых длинных железнодорожных сообщений в Европе. Маршрут, похоже, имел коммерческий успех с самой первой поездки. По данным PKP Intercity, более 90% сидячих мест и все спальные места были забронированы.

В поезде 172 места, включая 132 места второго класса и 40 спальных мест.

Министр инфраструктуры Дариуш Климчак также прокомментировал новый маршрут в сети X.

Разговоры о маршруте впервые начались четыре года назад, но конкретные планы были нарушены пандемией COVID-19. В мае Дональд Туск объявил в соцсети X, что из Польши в Хорватию будет ходить прямой ночной поезд.

"Это начало новой главы в путешествиях на поезде в отпуск!" — написал он.

"Это не только быстрое и удобное сообщение, но и символ доступных европейских каникул — также из небольших городов!" — добавил он.

Новый маршрут стартует из Варшавы около 14:00 и прибывает в Риеку около 9:00 следующего дня. Обратно из Хорватии он отходит около 19:00, прибывая в Варшаву к 14:00.

Тарифы в одну сторону на новом маршруте начинаются от 200 злотых (50 евро).

Сообщение специально разработано для туристического сезона. Оно будет действовать до конца летних каникул, последний поезд из Варшавы запланирован на 28 августа.