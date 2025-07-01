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«Наш самый дорогой человечек»: Заворотнюк-младшая гордится первыми шагами сынишки 0 545

Lifenews
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Анюта - чудо как хороша.

Анюта - чудо как хороша.

Молодая мама не скрывает, что скучает в декрете.

29-летняя Анна Заворотнюк наслаждается материнством. Дочь знаменитой актрисы стала мамой в апреле этого года. Малыша, отцом которого является бизнесмен Тимур Исмаилов, назвали красивым именем Марсель.

Анна активно развивает личный блог, рассказывая о новом для себя опыте. В свежей публикации девушка показала фото с малышом, оставив трогательную подпись. «Люблю, не могу! Наш самый дорогой человечек уже почти 8 кг, спина покинула чат», — отметила Заворотнюк.

На снимке дочь Анастасии Заворотнюк запечатлена со спящим ребенком на руках. Анна остановилась на летнем образе, надев полосатую футболку и базовую рубашку. Дополнила аутфит она длинной джинсовой юбкой.

Молодая мама не скрывает, что скучает в декрете. Свое заявление она подтвердила еще одним ярким снимком. На нем Заворотнюк надела на пальцы ягоды малины на манер маникюра. «Чтобы жизнь казалась малиной», — пошутила она.

Далеко не всем, несмотря на безобидный контент, нравится блоге Анны. У нее есть собственные хейтеры, часто оскорбляющие ее из-за внешности. Заворотнюк-младшая уверяет, что ее не задевают негативные комментарии. Но она считает грустным тот факт, что оставляют их в основном женщины, которые должны поддерживать друг друга.

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