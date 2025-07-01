Назван простой способ повысить физическую активность

Ложиться спать пораньше — возможно, самый простой способ повысить физическую активность на следующий день. К такому выводу пришли исследователи из Университета Монаш, проанализировав почти шести миллионов ночных и дневных наблюдений за 19 тысячами человек в течение года. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Оказалось, что более ранний отход ко сну стабильно связан с увеличением умеренной и интенсивной физической активности. Например, те, кто ложился спать в 21:00, занимались спортом в среднем на 30 минут дольше, чем «совы», отправлявшиеся в постель в час ночи. Даже при одинаковой продолжительности сна смещение времени сна на более раннее сопровождалось большей подвижностью.

По словам авторов, эффект может объясняться снижением «социального джетлага» и лучшей готовностью к активности днем. Хотя исследование показывает лишь корреляцию, ученые считают, что сдвиг времени сна — это простая и потенциально эффективная мера для поддержки здорового образа жизни.