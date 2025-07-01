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Названы часто игнорируемые признаки рака щитовидной железы 0 854

Lifenews
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Названы часто игнорируемые признаки рака щитовидной железы
ФОТО: Global Look Press

Эндокринолог: осиплость голоса может указывать на рак щитовидной железы.

Рак щитовидной железы на ранних стадиях часто протекает бессимптомно либо проявляется на первый взгляд безобидными признаками, заявила эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, какие обычно игнорируемые симптомы заболевания должны насторожить.

Врач отметила, что рак щитовидной железы нередко находят случайно во время осмотра у врача или УЗИ, так как это заболевание долго не имеет симптомов. Тем не менее, по ее словам, существует несколько признаков, которые должны насторожить человека. «Шишка на шее, припухлость, осиплость голоса, сложности при глотании — эти симптомы могут свидетельствовать о наличии рака щитовидной железы. Однако, как правило, они появляются уже при длительном течении заболевания», — рассказала Табеева.

При этом, как отметила врач, в группу повышенного риска развития этого вида рака входят люди с узловым зобом — состоянием, при котором в ткани щитовидной железы образуются один или несколько узлов.

"Если у человека есть узлы в щитовидной железе, ему необходимо наблюдаться и делать УЗИ органа в назначенные доктором временные интервалы", - отметила эндокринолог.

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