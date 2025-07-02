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Янису Тимме сегодня исполнилось бы 33 года. Отец рассказал малоизвестные факты о сыне 0 544

Lifenews
Дата публикации: 02.07.2025
grani.lv
Янису Тимме сегодня исполнилось бы 33 года. Отец рассказал малоизвестные факты о сыне
ФОТО: LETA

Сегодня, 2 июля 2025 года, латвийскому баскетболисту Янису Тимме исполнилось бы 33 года. Однако Янис не дожил до «возраста Христа» — 17 декабря 2024 года его жизнь трагически оборвалась при до сих пор полностью не выясненных обстоятельствах.

Прошло уже полгода, но боль от его потери не уходит. Прах Яниса Тиммы до сих пор не предан земле. Его родные всё ещё учатся жить в мире, в котором Яниса больше нет. Накануне Лиго, 14 июня, в Лаучи под Лимбажи состоялся первый семейный съезд рода Тимма. Там Райтис Тимма поделился с журналом Privātā Dzīve, как в детстве праздновались дни рождения сына, рассказывает Santa.lv.

Отец Яниса вспоминает: в детстве дни рождения сына отмечались просто — без пышности, без громких застолий. Гораздо важнее для семьи были именины Яниса. Их праздновали большим застольем с песнями и костром десятки родных.

«Это всегда были прекрасные дни, — говорит Райтис. — К Янисам в семье относились с особой теплотой. И имя это мы выбрали не случайно. У латышей не бывает дома без своего Яниса».

По словам отца, с самого детства Янис был особенным. Не громким, не избалованным, но упрямо и целеустремлённо двигавшимся к мечте — играть в баскетбол. Он был выше сверстников, но не только в росте было его преимущество, а в упорстве и характере. Интерес к спорту появился у него в четыре года.

«Я никогда его не заставлял, — вспоминает отец. — Сам просился. Я тогда раньше забирал его из детсада, чтобы успеть отвезти на тренировку».

После девятого класса Янис переехал в Ригу, где поступил в Баскетбольную школу. Там же встретил своих первых серьёзных наставников, которые поверили в него.

Янис был настоящим патриотом. Он всегда откликался на вызовы сборной Латвии.

«Никогда не отказывал. Только если была травма. И тогда очень переживал», — говорит Райтис.

Янис был тем, кто не просто играл в баскетбол, он этим жил. Не строил из себя звезду, а просто выходил на площадку, и делал то, что умел лучше всего.

Теперь у семьи остались только воспоминания. И пустота, которую пока ничем не заполнить. В памяти близких и всех, кто знал Яниса, он навсегда останется хорошим латгальским парнем с добрым сердцем и тёплой улыбкой. Выдающимся латвийским спортсменом, который отлично играл в баскетбол.

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#янис тимма
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