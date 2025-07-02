Свадьбы детей главы Чечни рекламируются, но в то же время скрываются.

Во время свадьбы на руке 17-летнего сына главы Чечни (РФ) Рамзана Кадырова Адама были надеты часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, украшенные 320 бриллиантами.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на своих экспертов.

Уточняется, что их стоимость составляет 27.7 миллионов долларов.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал "Еж", Адама Кадырова заметили за рулем редкого Mercedes из лимитированной серии, поставка которых в Россию запрещена.

Ранее президент РФ Владимир Путин лично поздравил 17-летнего сына главы Чечни со свадьбой.

О том, что несовершеннолетний Адам Кадыров женится, стало известно в конце июня. Как выяснилось, праздник пройдет в родительском доме семьи. Невесту зовут Медни. Она из родного села Кадыровых. Другие подробности о личности будущей супруги сына главы Чечни не приводятся.

В 2023 году в прессе появлялись данные о якобы состоявшихся свадьбах сыновей Рамзана Кадырова. В публикациях указывали, что 16-летний на тот момент Адам и 17-летний Эли Кадыров тайно вступили в брак.

Утверждалось, что якобы избранницей Адама стала дочь сенатора Сулеймана Геремеева, который в нулевых годах входил в окружение главы Чечни Ахмада Кадырова, а позже работал помощником Рамзана Кадырова. По версии журналистов, Эли Кадыров взял в жены внучку депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Однако нынешняя свадьба эти сообщения опровергла.