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Потомки заводчан... Божена Рынска снова обрушилась на «русский мир» в Латвии 17 8785

Lifenews
Дата публикации: 02.07.2025
press.lv
Потомки заводчан... Божена Рынска снова обрушилась на «русский мир» в Латвии
ФОТО: Instagram

Перебравшаяся жить в Латвию российская светская обозревательница Божена Рынска проживает в Юрмале и продолжает время от времени критиковать "Русский мир" Латвии в своих публикация в соцсетях. На этот раз её огорчил водитель, который вел себя неадекватно и невежливо на дороге, а когда ему сделали замечание, оказался русскоговорящим.

"Еду к переезду. Прямо у переезда дорогу пересекает перпендикулярная улица. И все знают, что когда переезд закрыт и стоит очередь, мы всегда оставляем открытой перпендикулярную улицу — другим машинам может понадобиться не через переезд, а налево с этой улицы. И там всегда проезд открыт.

Гопник на старой Х5 объезжает по встречной очередь на переезд и становится прямо в этот промежуток. Блокируя дорогу перпендикулярным водителям. Хамство редкое, но никто ему ебало не бьет и замечание не делает.

Дальше едем все по проспекту Булдури в сторону моря. Гопник, не включая поворотник, резко берет вправо — решил, что увидел парковку. Я объезжаю его слева и тут он виляет влево. Такое он проделал еще раз, и наконец, не включая поворотник, резко припарковался. Я остановилась и сделала ему замечание.

Естественно, он оказался русским. По ответу, по манере говорить, по отсутствию акцента видно сразу.

Вот это и называют тут «русский мир», и вот за это русских и не любят. И из-за таких детей веселого ужина, потомков заводчан, не видно других русских. Я заехала в кафе. Рядом сидит четверо русских женщин — говорят тихо, двое пацанов у них самого бандитского возраста — 5 и 7, и тоже тихо вежливо со всеми разговаривают. Мальчишки, и такие воспитанные! И вот таких вот русских не видно из за «русского мира» — который всем своим поведением попирает нормы цивилизованного общества. Это как раз потомки тех, кем при СССР заселили Латвию, привезли на заводы", - написала Рынска на своей странице в Facebook.

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#латвия #русские #мнения
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Оставить комментарий

(17)
  • VS
    Vad Sorry
    2-го июля

    А это что за шалава? Думает будет подлизыватся местным латышкам, всё будет ок? Да они расисты и ее ни когда ни примут, и кинут при первой возможности, тупая ни образованная корова

    63
    4
  • A
    Aleks
    2-го июля

    ,,Можете считать меня русофобом,но русский народ,за редким исключением,всегда был мне неприятен,,заявила Рынска как то одному журналисту.. Ларчик то просто открывался.

    27
    3
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Год исправительных работ за избиение журналистки НТВ получила ругающая русский мир Латвии в 2014 году Рынска,которая замечена во многих скандалах в России. И это быдло из России что то тут ещё вякает,если Россия ее выплюнула-видимо достала всех .

    64
    5
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Русскоговорящая еврейка из России учит русских Латвии как жить и что делать,пытаясь стать латышкой ...Она ж видит-к некоторых прокатывает. Вот кого надо обратно в Россию или в Израиль- пусть там учит .👽

    49
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го июля

    Бедная Женя так и не оправилась от удара шлагбаумом по голове - до сих пор несет всякую чушь. Дурочку пожалеть бы надо...

    68
    1
  • LB
    Lidija Belonosova
    2-го июля

    Бог всё видит , ,,су... крашена!,,

    48
    1
  • AS
    Antons Sobakins
    2-го июля

    В чём то она и права, но писать матом в государственных новостях, это такое же самое быд..о как и те о ком она пишет. А так то кроме приехавших русских, в Латвии живут потомки балтийских кривичей и они русскоязычные.

    47
    3
  • С
    Сарказм
    Antons Sobakins
    2-го июля

    Ну опять же справедливости для стоит сказать, что она-то у себя в FB пишет, это местные пропагандеры (кстати, о каких это "государственных новостях" вы? О bb что ль:)?) с удовольствием тискают ее опусы у себя, они любят поразжигать к оппозицонно настроенным россиянам, а для этого посты недипломатичной Божены подходят 100%, у "потомков кривичей" крыша вместе с трубой улетает с первых фраз.

    7
    17
  • ТК
    Тото Кутунио
    2-го июля

    Быдло возмущается когда другие быдлячат. Даже своим именем при рождении брезгует: Евгения Львовна Рынская, типо польская княжна, тьфу граница.

    80
    1
  • С
    Сарказм
    2-го июля

    Ну справедливости ради надо отметить, что с таким же успехом это может быто-то и из мааасквичей-понаехавших, которые как раз в том районе роятся стадами, они тоже любители и припарковаться прямо в полосе (им за кофием нада с булочкой, что ж им теперь парковку искать) и в Рими Лиелупе подкатить к самому входу на инвалидные праковки и с шиком припарковаться там поперек

    29
    6
  • З
    Злой
    2-го июля

    У меня коллега латыш говорит на русском вообще без акцента, лучше многих русских

    48
    4
  • С
    Сарказм
    Злой
    2-го июля

    А у меня вот несколько знакомых, которые по-латышски говорят так, что носители языка очень удивляются, что разговаривают с местными в первом поколении, закончившими русскую школу. Вопрос способности к языкам, музыкального слуха, ну и некоторого уровня интеллекта. И что?

    6
    1
  • З
    Злой
    Злой
    2-го июля

    У многих способности к языкам, а многие тупы как пробки и не способны понять написанное- это означает то, что эту дуру на хорошем русском языке мог спокойно полать латыш, а вовсе не русский, как она определила по хорошей речи

    13
    1
  • З
    Злой
    Злой
    2-го июля

    .....послать.....

    5
    1
  • П
    Процион
    2-го июля

    Почему этому деградирующему биологическому недоразумению позволяется открыто материться в СМИ?

    115
    2
  • JD
    Janis Dombris
    Процион
    2-го июля

    Ну это же она у себя на странице в фейспуке пишет, а не для бб, но раз бб позволяет публиковать это хамское уебище, очевидно читатели имеют полное право отвечать тем же

    28
    1
  • Е
    Ехидный
    2-го июля

    тут уже даже Аптиекас бессильна !!!

    75
    1
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