Около трех месяцев назад известный как Shaman певец Ярослав Дронов обнародовал свой роман с Екатериной Мизулиной. Отношения пары кажутся идеальными — их сравнивают с принцем и принцессой.

Исполнитель не скрывает своих чувств к возлюбленной. В ответ на вопрос ведущей «Зумеры и другие»: «Почему именно Екатерина Мизулина?» он сказал: «Потому что я ее люблю».

Артист добавил, что это не было любовью с первого взгляда — чувства зародились после долгого общения и постепенного сближения.

Поклонники ждут, что в скором времени пара узаконит свои отношения официально. Коллеги по цеху тоже интересуются, когда стоит ожидать торжество.

Shaman, правда, не спешит дарить избраннице заветное кольцо. Он уверен, что спешка в столь серьезном деле не приведет ни к чему хорошему.

«Мы находимся на самом старте наших отношений, до этого дела пока еще не дошло, но все развивается. Тут ни в коем случае не нужно торопить события, вы ж понимаете, у меня за спиной два развода — это тоже такой момент… Поживем — увидим», — пояснил Ярослав в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия».