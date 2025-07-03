На днях стало известно, что 60-летняя Моника Беллуччи украсила обложку нового номера Marie Claire и снялась в летней фотосессии.

Журнал опубликовал бэкстейдж-видео съёмки, в котором актрису можно увидеть в нескольких пляжных образах, в основном состоящих из слитных чёрных купальников и разнообразных накидок, а также украшений Cartier. Кроме того, парижское модельное агентство Karin Models опубликовало несколько официальных кадров из фотосессии.

Моника Беллуччи — одна из самых известных итальянских актрис. Общественность внимательно следит не только за её карьерой, но и за личной жизнью. В прошлом Моника была замужем за французским актером Венсаном Касселем, от которого у неё есть две дочери: Дева и Леони. Старшая из них, Дева, пошла по стопам родителей тоже строит карьеру актрисы и модели. Сейчас Беллуччи встречается с известным кинорежиссёром Тимом Бёртоном.

Моника Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в итальянском городе Читта-ди-Кастелло, в провинции Умбрия, в центре Италии. Она была единственным ребёнком в семье. Отец Моники был владельцем транспортной компании, мать Брунелла Бриганти — домохозяйкой и художницей-любительницей. Детство Моники прошло в городе Сельчи-Лама (муниципалитет Сан-Джустино), среднее образование она получила в католической школе. Во время учёбы в старших классах начала участвовать в фотосессиях, первая из них прошла, когда Монике было 13 лет. В 16 лет она начала карьеру модели, позже участвовала в показах мод во Флоренции и Милане. После окончания средней школы поступила на юридический факультет Университета Перуджи.