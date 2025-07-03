71-летний рыбак поймал крупного сига и побил 40-летний рекорд

В США 71-летний рыбак из Северной Дакоты поймал огромного сельдевидного сига весом 4,62 килограмма и побил 40-летний рекорд штата. Об этом пишет Outdoor Life (OL).

Обладателем нового высшего достижения стал Лонни Либел из города Ривердейл. Мужчина выловил рекордного сига 2 июня в водохранилище Сакакавиа. Он рассказал, что в тот день надеялся наловить судаков. Однако вскоре ему на крючок попалось что-то крупное.

По тому, что рыба пыталась нырнуть поглубже Либел сразу понял, что это не судак, лосось или сом. Он думал, что поймал карпа, однако, когда подвел рыбу к своей лодке, понял, что это крупный сельдевидный сиг. Либел признался, что и раньше ловил таких рыб, но ему никогда не попадалась настолько крупная.

Рыбак измерил и взвесил свой улов, а вскоре узнал, что стал рекордсменом. Оказалось, что прошлое достижение Северной Дакоты было установлено еще в 1984 году. Тогда был пойман сиг весом 3,9 килограмма. Кроме того, рекорд Либела оказался первым в штате за год.