Павел Воля публично поздравил свою жену Ляйсан Утяшеву с днём рождения и признался ей в любви. На днях Утяшевой — бывшей гимнастке, а сейчас телеведущей — исполнилось 40 лет. По такому случаю её 46-летний супруг опубликовал несколько совместных фото и написал большой пост в соцсетях, рассказав о своей любви к ней: "Я живу, чтобы ты улыбалась. И я вижу твою улыбку каждый день. И я буду делать всё, чтобы так продолжалось всегда... Твоя голова на моём плече, твоя рука в моей, тень от наших силуетов, слившихся в один. Ветер в твоих волосах, солнечный луч на твоих веснушках, капли от волны на твоих тонких руках. Всё это — самое любимое, лучшее, дорогое" (орфография сохранена).

В посте он также перечислил заслуги любимой, назвав её "прославленной мировой спортсменкой", и отметил её качества, о которых "никто не знает": "Никто не знает, какая ты наивная, нежная, добрая и переживающая за всё хорошее. Никто не знает, как ты любишь обниматься и обнимать. Никто не знает, как ты любишь семью, детей, близких, друзей и вообще хороших и честных людей".

Кроме того, Воля поблагодарил жену "за каждый миг": "За все наши приключения и страны, за все моря и фильмы, за все наши победы и за самые лучшие "валяния" в кровати, когда уже давно надо бежать. Спасибо за каждую секунду. Пантера, я счастлив встретить рядом с тобой твою очередную круглую дату. С днём рождения, самая лучшая девочка на свете".

В завершение он пожелал себе и любимой и дальше "смотреть в одну и ту же сторону, в сторону Солнца": "Давай дальше так же, как и на этих двух фотографиях: танцевать, крепко обнявшись, так, как будто никого кроме нас вокруг нет".

Сама Ляйсан также вышла в соцсети в этот день, чтобы подвести итоги: "Сегодня мне — 40. Я переворачиваю страницу. Вхожу в новую эру — с любовью, благодарностью и полным дыханием. Во мне тихая радость. Простое счастье быть. Чувствовать ритм. Слышать себя. Идти туда, где твоё", — написала она в инстаграме*.

В посте Утяшева вспомнила вехи своей биографии, остановившись на знаковых местах и событиях: "Я — девочка из посёлка Раевский, Башкирия. Где воздух пахнет кумысом, свежескошенной травой, цветущим лугом и башкирским мёдом. Где степь встречается с небом. Где свобода живёт внутри. Башкирия научила меня чувствовать. Потом был Волгоград. Папа и мама. Школа. Зал. Гимнастика. Сила. Дисциплина. Первые победы. Первые падения. Потом — Москва. Потом — Россия. Потом — весь мир. Я училась подниматься. Училась молчать. Училась быть. И всё это время во мне жила та девочка из Раевки, которая знала: главное — не предавать себя".