Назван защищающий от запоров и проблем с сердцем продукт

Диетологи заявили, что слива защищает от запоров и проблем с сердцем.

Диетолог Марина Макиша и реабилитолог Сергей Агапкин назвали продукт, защищающий от проблем с сердцем и запоров. Они заявили, что такими свойствами обладает слива.

По словам Макиши, благодаря сливе из организма выводится «плохой» холестерин, негативно влияющий на сердечно-сосудистую систему. Агапкин объяснил, что этот эффект достигается за счет содержащегося во фрукте пектина — растворимых пищевых волокон.

Диетолог добавила, что сливу можно назвать натуральным слабительным. Благодаря клетчатке, содержащейся в плодах, слива помогает избавиться от запоров. Кроме того, отметила Макиша, фрукт не травмирует стенки кишечника.