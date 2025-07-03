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Обнаружен неожиданный триггер тяги к алкоголю 0 596

Lifenews
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Обнаружен неожиданный триггер тяги к алкоголю
ФОТО: Freepik

Эстрадиол может усиливать импульсивность и желание выпить.

Желание употребить алкоголь у женщин может усиливаться в определенные фазы менструального цикла. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кентукки, представив результаты на научной конференции Research Society on Alcohol в Новом Орлеане.

В течение 35 дней они наблюдали за 61 молодой женщиной, употреблявшей алкоголь не реже двух раз в неделю. Участницы ежедневно сдавали образцы слюны для анализа гормонов и фиксировали свое самочувствие и количество выпитого. Оказалось, что тяга к алкоголю возрастала в середине фолликулярной фазы (после окончания менструации) и достигала пика к овуляции, а затем снижалась в лютеиновой фазе.

Ученые связывают эти колебания с повышением уровня эстрадиола — женского полового гормона, который может усиливать импульсивность и желание выпить. Исследователи считают, что осознание таких «рисковых периодов» может помочь женщинам контролировать свое поведение, а врачам — точнее оценивать и лечить алкогольную зависимость.

Ранее было установлено, что злоупотребление алкоголем связано с повышенным риском сосудистых поражений мозга и накоплением тау-белков — маркера болезни Альцгеймера. По данным нового исследования, даже отказ от алкоголя не полностью устраняет долгосрочные последствия для когнитивного здоровья.

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